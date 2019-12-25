Новые случаи COVID-19 обнаружены в 10 районах Ленобласти

Лидером по количеству заражений останется Всеволожск и граничащие с ним территории.

По состоянию на четверг, 13 августа, коронавирус был диагностирован у жителей 24 населенных пунктов в 10 районах Ленинградской области. Самый высокий прирост заболевания стабильно фиксируется во Всеволожском районе. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

Тест показал положительный результат у жителей Сясьстроя, Всеволожска, Янино-1, Разметелево, Щеглово, деревни Старая, поселка имени Свердлова, Рахьи, Сярьг, Ильичево, Гатчины, Сиверского, Коммунара, Жабино, Сяськелево, массива Новинка, Кингисеппа, Глажево, Киришей, Отрадного, Низино, Малого Карлино, Волошово, Форносово.

Добавим, что за прошедшие сутки болезнь не затронула 7 районов региона - Бокситогорский, Волосовский, Лодейнопольский, Подпорожский, Приозерский, Сланцевский, Тихвинский.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти выявили 29 новых случаев заболевания коронавирусом.

Фото: Piter.TV