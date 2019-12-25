В Ленобласти выявили 29 новых случаев заболевания коронавирусом

За все время больше всего заболевших в Гатчинском районе.

За последние сутки на территории Ленобласти зарегистрировали 29 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Также из стационаров по выздоровлению выписали 16 человек, 4 человека умерли

Всего за весь период пандемии в Ленобласти COVID-19 заразились 6291 человека, 4293 человек выздоровели, 64 человека умерли.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что антитела к коронавирусу обнаружили у 80% переболевших в Ленобласти.

Фото: Piter.TV