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Антитела к коронавирусу обнаружили у 80% переболевших в Ленобласти
Сегодня, 20:33
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lizapoluda

Антитела к коронавирусу обнаружили у 80% переболевших в Ленобласти

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Данные удалось получить в ходе реализации программы "Ленинградское здоровье".

Согласно результатам программы "Ленинградское здоровье",  80% переболевших коронавирусом жителей 47-ого региона имеют антитела к заболеванию. Об этом сообщил  председатель областного комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин в ходе пресс-конференции "ТАСС" .

Напомним, что тестирование на антитела проводилось во всех районах Ленинградской области. В процессе были задействовали 67 передвижных автономных амбулаторий – больше, чем на всей территории страны.

Таким образом, за 10 дней были осмотрены 3800 человек, которые раньше являлись носителями инфекции.

По словам Вылегжанина, регион полностью готов к возрастанию количества случаев  коронавируса и сможет обезопасить свое население.

Ранее мы рассказали о том, что новые случаи коронавируса зафиксированы в 15 населенных пунктах Ленобласти.

Фото:  Piter.TV

Теги: коронавирус, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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