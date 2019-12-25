Антитела к коронавирусу обнаружили у 80% переболевших в Ленобласти

Данные удалось получить в ходе реализации программы "Ленинградское здоровье".

Согласно результатам программы "Ленинградское здоровье", 80% переболевших коронавирусом жителей 47-ого региона имеют антитела к заболеванию. Об этом сообщил председатель областного комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин в ходе пресс-конференции "ТАСС" .

Напомним, что тестирование на антитела проводилось во всех районах Ленинградской области. В процессе были задействовали 67 передвижных автономных амбулаторий – больше, чем на всей территории страны.

Таким образом, за 10 дней были осмотрены 3800 человек, которые раньше являлись носителями инфекции.

По словам Вылегжанина, регион полностью готов к возрастанию количества случаев коронавируса и сможет обезопасить свое население.

Ранее мы рассказали о том, что новые случаи коронавируса зафиксированы в 15 населенных пунктах Ленобласти.

Фото: Piter.TV