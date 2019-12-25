Школы Ленобласти не планируют полностью переходить на дистанционное обучение

Вектор развития образования региона обсудили на педагогическом совете.

Во вторник, 24 августа, в президентской библиотеке проходит открытый педагогический совет Ленинградской области с участием органов исполнительной и законодательной власти, представителей науки и образования, науки, общественных организаций. В ходе мероприятия министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал о формате образования в 47-ом регионе. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Так, по словам Кравцова, образование в регионе никогда не будет полностью дистанционным. Кроме того, на федеральном и областном уровнях будет оказываться поддержка программы "Земский учитель".

Отметим, что к совету были допущены и родители школьников и студентов – они прослушали доклады в онлайн-формате.

Ранее мы рассказали о том, что в Гатчине обсудят модернизацию библиотек Петербурга и Ленобласти.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области