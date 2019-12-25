В Гатчине обсудят модернизацию библиотек Петербурга и Ленобласти

В рамках встречи между учреждениями будут подписаны 2 новых соглашения.

В четверг, 27 августа, в Гатчине стартует VI трехдневный форум "Библиотечная столица Ленинградской области". В мероприятии примут участие региональные и петербургские учреждения. Об этом сообщила пресс-служба администрации 47-ого региона.

Гости форума будут обсуждать проблему модернизации библиотек и использование цифровых технологий в библиотечном деле и создании условий для книголюбов с ограниченными возможностями.

Кроме того, в рамках мероприятия будут подписаны 2 соглашения о сотрудничестве городских и областных библиотек.

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Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области