В Гатчине обсудят модернизацию библиотек Петербурга и Ленобласти

В четверг, 27 августа, в Гатчине стартует VI трехдневный форум "Библиотечная столица Ленинградской области". В мероприятии примут участие региональные и петербургские учреждения. Об этом сообщила пресс-служба администрации 47-ого региона.
Гости форума будут обсуждать проблему модернизации библиотек и использование цифровых технологий в библиотечном деле и создании условий для книголюбов с ограниченными возможностями.
Кроме того, в рамках мероприятия будут подписаны 2 соглашения о сотрудничестве городских и областных библиотек.
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Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области
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