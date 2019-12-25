В Выборге появится новая школа

Школу на 300 мест разместят в бывшем здании штаба 30-го гвардейского корпуса.

22 августа во время торжественного обращения к выборжанам в честь Дня города губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил о строительстве новой школы.

Образовательное учреждение на 300 мест разместится в здании, где раньше находился штаб 30-го гвардейского корпуса. В ближайшее время здание на улице Северный вал начнутся реставрационные работы.

Помимо этого, глава региона сообщил, что из областного бюджета Выборгу в ближайшие три года выделят 2 млрд рублей на реализацию программы "Чистая вода". Что касается ремонта и строительства дорог, то из регионального бюджета будет выделяться не менее 1 млрд рублей в год.

Ранее мы написали о том, что Музыкально-поэтический фестиваль "В сторону Выборга" пройдет в онлайн-формате.

Фото: on-walking.com