Музыкально-поэтический фестиваль "В сторону Выборга" пройдет в онлайн-формате

Несмотря на новый формат, миссия фестиваля остается прежней – возрождение культурных традиций и особой творческой среды Карельского перешейка.

В 2020 году 13-й музыкально-поэтический фестиваль "В сторону Выборга" пройдет в формате онлайн с 22 по 29 августа.

Трансляция мероприятия пройдет из библиотеки поселка Комарово, школы искусств Зеленогорска, музея-усадьбы И.Е Репина "Пенаты", библиотеки А.Аалто. Также трансляции концертов будут доступны на YouTube-канале Института Финляндии в Санкт-Петербурге.

Как сообщает пресс-служба администрации Выборгского района, фестивальными программами этого года отметят несколько значимых для культуры юбилеев: 250-летие Людвига ван Бетховена, 180-летие Петра Ильича Чайковского, 140-летие Александра Блока, 120-летие Ууно Клами, 110-летие Ольги Берггольц, 95-летие Вениамина Баснера, 80-летие Иосифа Бродского, 65-летие Леонида Десятникова.

Отметим, что фестиваль проходит при поддержке правительства Ленинградской области, генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге, благотворительного фонда "Образ жизни" и Национального фонда поддержки правообладателей. Среди партнеров мероприятия администрация Выборгского района и библиотека А. Аалто.

Программа фестиваля:



22 августа, 16:00, "Восторг и бури полюбя…":

В программе прозвучат стихи А. Блока, О. Берггольц, И. Бродского и музыка Д. Шостаковича.

Участники: актеры БДТ им. Г. А. Товстоногова – Екатерина Старателева, Андрей Аршинников, Антон Шварц, струнный квартет в составе: Дмитрий Саетович, скрипка; Майкл Шаффарчик, скрипка; Кристина Васильева, альт; Дарья Попова, виолончель.

23 августа, 16:00, "Классики и современники":

В программе: И. С. Бах, Л. Бетховен, У. Клами, Т. Куула, В. Баснер, Л. Десятников, П. Макконен, В. Раннев.

Участники: В. Песин, скрипка; В. Розанов, баян; Д. Саетович, скрипка; П. Коновалов, фортепиано; А. Гориболь, фортепиано.

25 августа, 16:00, "Мой гений, мой ангел, мой друг…" к 180-летию П.И. Чайковского:

Участники: А. Гориболь, фортепиано; О. Крикун, тенор; П. Коновалов, фортепиано; Д. Саетович, скрипка

29 августа, 16:00, гала-концерт:

В программе: Л. В. Бетховен, И. С. Бах, П. Чайковский, К. Сен-Санс, Я. Сибелиус, Х. Каски, Т. Куула, В. Ханникайнен, Т. Куусисто, А. Иванов-Крамской, Л. Десятников.

Участники: О. Петрова, меццо-сопрано; Б. Волков, тенор; О. Крикун, тенор; А. Гориболь, фортепиано; Е. Свеженцев, гитара; Д. Саетович, скрипка; Олег Кобельский, контрабас; София Виланд, флейта; Александр Васильев, кларнет.



Ранее мы сообщили о том, что Выборг взял золото на региональных соревнованиях по фехтованию.

Фото: Институт Финляндии в Санкт-Петербурге