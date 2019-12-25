Выборг взял золото на региональных соревнованиях по фехтованию

В минувшие выходные в Выборге состоялось Первенство региона по фехтованию среди юниоров и юниорок до 23 лет. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.
По итогам соревнований победу одержал Владимир Чичёв, воспитанник спортивной школы олимпийского резерва "Фаворит".
В соревнованиях участвовало более 50 спортсменов из Выборга и Гатчины. Победа позволила Владимиру Чичёву войти в состав команды Ленинградской области для участия во Всероссийском турнире по фехтованию.
Ранее мы сообщили о том, что центральные улицы Выборга перекроют для проведения Дня города.
Фото: СШОР "Фаворит"
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