Выборг взял золото на региональных соревнованиях по фехтованию

Победу одержал воспитанник спортивной школы «Фаворит».

В минувшие выходные в Выборге состоялось Первенство региона по фехтованию среди юниоров и юниорок до 23 лет. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

По итогам соревнований победу одержал Владимир Чичёв, воспитанник спортивной школы олимпийского резерва "Фаворит".

В соревнованиях участвовало более 50 спортсменов из Выборга и Гатчины. Победа позволила Владимиру Чичёву войти в состав команды Ленинградской области для участия во Всероссийском турнире по фехтованию.

Ранее мы сообщили о том, что центральные улицы Выборга перекроют для проведения Дня города.

Фото: СШОР "Фаворит"