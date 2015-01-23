Вячеслав Макаров не подтвердил информацию о своем выдвижении в Госдуму

В июне станет известно, куда он все-таки идет — в ЗакС или Госдуму.

Спикер Законодательного Собрания Петербурга Вячеслав Макаров считает информацию о его участии в выборах в Госдуму преждевременной. Об этом он заявил 23 апреля на встрече с журналистами, сообщил "ЗакС.ру".

По словам председателя, все решится в конце июня на съезде партии "Единая Россия". Перед прошлыми выборами все также стало известно в последний момент. Так он прокомментировал слова секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.

Изначально Вячеслав Макаров не собирался баллотироваться в Госдуму и хотел остаться в Петербурге. Он работает в ЗакСе с 2003-го года. Губернатор Александр Беглов хотел бы видеть спикера в законодательном органе федерального уровня.

Фото: пресс-служба ЗакСа