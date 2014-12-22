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Глава генсовета "Единой России" подтвердил выдвижение Макарова в Госдуму
Вчера, 22:21
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smirenny

Глава генсовета "Единой России" подтвердил выдвижение Макарова в Госдуму

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Секретарь генерального совета партии отметил, что его коллега "тяжеловес" городской политики с колоссальным опытом.

Во вторник, 20 апреля, секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак официально подтвердил, что спикер Законодательного собрания Петербург Вячеслав Макаров будет баллотироваться в Государственную думу. Об этом сообщила "Фонтанка". 

По словам Турчака, никто, кроме Макарова, не справится с решением вопросов петербургской агломерации (то есть не только Петербург, но и Ленинградская, Новгородская и Псковская области). Также чиновник охарактеризовал петербургского однопартийца как "тяжеловеса" с большим опытом, а возможную кандидатуру потенциального преемника не прокомментировал. 

Ранее мы писали, что опубликованы сведения о доходах депутатов ЗакСа Петербурга за 2020 год.

Фото: пресс-служба ЗакСа

Теги: вячеслав макаров, единая россия, секретарь генерального совета
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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