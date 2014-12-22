Глава генсовета "Единой России" подтвердил выдвижение Макарова в Госдуму

Секретарь генерального совета партии отметил, что его коллега "тяжеловес" городской политики с колоссальным опытом.

Во вторник, 20 апреля, секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак официально подтвердил, что спикер Законодательного собрания Петербург Вячеслав Макаров будет баллотироваться в Государственную думу. Об этом сообщила "Фонтанка".

По словам Турчака, никто, кроме Макарова, не справится с решением вопросов петербургской агломерации (то есть не только Петербург, но и Ленинградская, Новгородская и Псковская области). Также чиновник охарактеризовал петербургского однопартийца как "тяжеловеса" с большим опытом, а возможную кандидатуру потенциального преемника не прокомментировал.

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Фото: пресс-служба ЗакСа