Опубликованы сведения о доходах депутатов ЗакСа Петербурга за 2020 год

Председатель ЗакСа Вячеслав Макаров за прошлый год заработал 4,3 миллиона рублей.

На сайте Законодательного Собрания Петербурга появился отчет о доходах городских депутатов и их родственников за 2020 год. В декларации также указывается недвижимость и автомобили.

Председатель ЗакСа Вячеслав Макаров за прошлый год заработал 4,3 миллиона рублей. Его супруга заработала 189 тысяч рублей за 2020 год. В собственности у Макарова автомобиль ГАЗ-2411.

Вице-спикер Сергей Соловьев заработал 2,6 миллиона рублей. На него зарегистрированы автомобиль Mercedes E400, квартира (95,8 кв. м), жилой дом (307 кв. м) и земельный участок (1778 кв. м).

У Бориса Вишневского в собственности Opel Astra и половина квартиры 82,9 кв. м. Доход за год составил почти 3 млн рублей.

Председатель профильной комиссии по делам ветеранов Игорь Высоцкий за год заработал 3,4 млн рублей, есть автомобиль Mercedes S400, на жену оформлена квартира в Чехии площадью 132,4 квадратных метра.

У депутата Александра Рассудова в этом году не самый большой доход — 5,8 млн. В собственности его жены находятся апартаменты в Испании.

Фото: Piter.tv