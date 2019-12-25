Доход депутата ЗакСа Рассудова за год сократился на 115,1 млн рублей

При этом к списку участков земли прибавился еще один на две тысячи квадратных метров.

Депутат Законодательного собрания Петербурга от КПРФ Александр Рассудов отчитался о своих доходах за 2020 год. Согласно документу, опубликованному на сайте городского парламента, за год доход Рассудова сократился на 115,1 млн рублей - с 120,9 млн до 5,8 млн рублей.

При этом список участков земли, которые принадлежат депутату и его супруге, расширился. К нему прибавился еще один на две тысячи квадратных метров. Теперь общая площадь земель семьи Рассудова составляет более 76 тысяч квадратных метров.

Также в документе увеличилось число квартир парламентария с трех до пяти, общая площадь нежилой недвижимости составила 616,7 квадратных метров. В 2020 году депутат приобрел долю в доме на 75,6 квадратов. У него есть машиноместо и автомобиль Land Rover.

Александр Рассудов несколько лет был депутатом ЗакСа с самым большим доходом. Он пришел в политику из строительного бизнеса, сохранив ряд активов.

В декларациях петербургских депутатов за 2020 год самый большой доход имеет лидер фракции "Единая Россия" Александр Тетердинко. Он указал сумму 15 млн рублей.

Ранее мы писали, что Владимир Путин заработал почти 10 млн рублей за 2020 год.

Фото: forbes.ru