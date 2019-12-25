Опубликована декларация о доходах главы государства.

Российский президент Владимир Путин заработал почти 10 млн рублей за 2020 год. Такая информация приводится на официальном сайте Кремля. В прошлом году политик задекларировал 9.994 млн рублей. Эта сумма на 270 тысяч больше, чем он вписал в декларации о доходах в 2019 году. Среди имущества главы государства значится квартира с площадью в 77 квадратных метра, а также гаражная конструкция. В пользовании у президента также есть квартира с площадью в 153, 7 квадратных метров с гаражным помещением в 18 квадратных метров. В документе говорится о владении путиным двумя автомобилями. Речь идет о "ГАЗ М21" и "Ниве", а также прицепе "Скиф".

Напомним, что согласно декларации о доходах Владимир Путин заработал в 2019 году 9,726 миллиона рублей, в 2018 году его доход составлял 8,648 миллиона рублей. В 2017 и 2016 годах Владимир Путин заработал 18,7 и 8,9 миллиона рублей.

Путин поручил разработать методику рейтинга качества жизни в регионах.

Фото: Kremlin.ru