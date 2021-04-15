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Путин поручил разработать методику рейтинга качества жизни в регионах

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Глава России провел заседание президиума Госсовета.

Российский президент Владимир Путин поручил разработать методику рейтинга качества жизни в регионах. Об этом политик рассказал на заседании президиума Государственного совета и Агентства стратегических инициатив. По словам политика, власти каждого субъекта РФ работают над повышением благополучия населения, поэтому мнение граждан регулярно оценивается в рамках широких социологических опросов.

В этой связи прошу агентство разработать с комиссией Госсовета по государственному управлению методику рейтинга качества жизни в субъектах Федерации, а результаты такого ежегодного рейтинга обсудим на ближайшем заседании наблюдательного совета агентства.

Владимир Путин, президент РФ

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Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, госсовет, качество жизни, соцопрос
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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