Глава России провел заседание президиума Госсовета.

Российский президент Владимир Путин поручил разработать методику рейтинга качества жизни в регионах. Об этом политик рассказал на заседании президиума Государственного совета и Агентства стратегических инициатив. По словам политика, власти каждого субъекта РФ работают над повышением благополучия населения, поэтому мнение граждан регулярно оценивается в рамках широких социологических опросов.

В этой связи прошу агентство разработать с комиссией Госсовета по государственному управлению методику рейтинга качества жизни в субъектах Федерации, а результаты такого ежегодного рейтинга обсудим на ближайшем заседании наблюдательного совета агентства. Владимир Путин, президент РФ

Путин призвал избавить врачей и соцработников от бумажной волокиты.

Видео: kremlin.ru