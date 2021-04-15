Путин призвал избавить врачей и соцработников от бумажной волокиты

Глава РФ обозначил цель, стоящую перед представителями социальной сферы.

Российский президент Владимир Путин призвал избавить врачей и социальных работников от бумажной волокиты. По мнению политика, сейчас специалисты вынуждены много времени уделять заполнению документов, хотя могли направлять это время на прием граждан. Такое заявление глава государства сделал в рамках заседания президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив.

И при этом чтобы специалисты, которые оказывают такую помощь, сами не сталкивались с трудностями, - вот что мы должны сделать. Например, чтобы врачи, работники учреждений образования, социальных служб не занимались излишней бумажной волокитой, бумажной работой, а уделяли свое время и внимание людям прежде всего. Владимир Путин, президент РФ

Участники встречи обсудили повышение качества услуг и доступности их предоставления населению. Путин напомнил, что граждан не волнуют технические и организационные вопросы работы, они хотят получать помощь своевременно и качественно. Основной задачей в социальной сфере политик видит улучшение и создание "более человечной" среды, а также выстраивание процессов исходя из запросов общества и потребностей россиян.

Путин и Лукашенко обсудили по телефону важные вопросы для укрепления отношений между странами.

Видео: kremlin.ru