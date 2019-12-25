Глава комитета по соцполитике Петербурга Ржаненков подал документы на праймериз ЕР

Чиновник поменял свое решение дважды за день и в итоге подал документы на предварительное голосование.

Накануне утром, 14 мая, глава комитета по социальной политике Петербурга Александр Ржаненков заявил "Фонтанке", что не оставит комитет и отозвал заявление на праймериз "Единой России", а вечером того же дня его анкета снова появилась на сайте предварительного голосования.

Несколько дней назад Ржаненков заявил о выдвижении от "Единой России" по округу № 2 в Центральном районе, однако в последний день подачи документов на праймериз передумал. Вместо него основным кандидатом от округа стал депутат Государственной думы Владимир Катенев, на сайте праймериз появилась информация о его намерении баллотироваться по этому округу. Однако тем же вечером данные на сайте снова изменились: Катенев теперь заявлен как кандидат от Пушкинского района, а Ржаненков – от Центрального. Вероятно решение об участии Ржаненкова было принято на партийном совещании.

Отметим, что на предварительном голосовании выбираются кандидаты для участия в выборах в Законодательное собрание и Государственную думу. В этом году принять участие в гонке и голосовать за политиков могут не только члены и сторонники партии, но и беспартийные.

Ранее мы писали, что Макаров снял свою кандидатуру с праймериза в ЗакС через 10 дней после подачи документов.

Фото: Piter.TV