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Макаров снял свою кандидатуру с праймериза в ЗакС через 10 дней после подачи документов
Сегодня, 17:20
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nadezhda_sib

Макаров снял свою кандидатуру с праймериза в ЗакС через 10 дней после подачи документов

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Решение приняли на заседании партии "Единая Россия".

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров возглавит региональный список "Единой России" в Государственную думу на выборах осенью 2021 года. Он не будет баллотироваться в ЗакС. Об этом сообщила "Фонтанка.ру". 

В партии хотели, чтобы Макаров шел в Госдуму, однако позже он решил подать документы и в ЗакС. Более того, он планировал возглавить список партии на выборах в городской парламент и надеялся, что коллеги-члены политсовета "окажут ему доверие".

Сегодня, 14 мая, завершилось выдвижение кандидатов на предварительное голосование "ЕР". 

Вячеслав Макаров работает в Мариинском дворце с 2003-го года. 

Фото: пресс-служба ЗакСа

Теги: выборы, вячеслав макаров, единая россия, закс
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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