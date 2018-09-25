Макаров снял свою кандидатуру с праймериза в ЗакС через 10 дней после подачи документов

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров возглавит региональный список "Единой России" в Государственную думу на выборах осенью 2021 года. Он не будет баллотироваться в ЗакС. Об этом сообщила "Фонтанка.ру".
В партии хотели, чтобы Макаров шел в Госдуму, однако позже он решил подать документы и в ЗакС. Более того, он планировал возглавить список партии на выборах в городской парламент и надеялся, что коллеги-члены политсовета "окажут ему доверие".
Сегодня, 14 мая, завершилось выдвижение кандидатов на предварительное голосование "ЕР".
Вячеслав Макаров работает в Мариинском дворце с 2003-го года.
Фото: пресс-служба ЗакСа
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