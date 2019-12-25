Великобритания выделит $667 млн на расширение тестирования населения на коронавирус

Великобритания выделит 667 млн долларов (£500 млн) на расширение тестирования населения на коронавирус. Об этом сообщается в распространенном 3 августа документе от Минздрава страны. Чиновники отметили, что финансирование также пойдет на экспресс-тесты, позволяющие определить наличие коронавируса в течение 20 минут.
Инновационные экспресс-тесты - более точные и простые в использовании - позволят значительно расширить число исследований и быстрее вернуться британцам к нормальному образу жизни
Мэтт Хэнкок, глава Минздрава Великобритании
Напомним, что сейчас Лондон одобрил обязательную проверку на коронавирус только при наличии симптомов заболевания. Также регулярно проводится тестирование социальных работников и медиков. В первую очередь новые системы диагностирования COVID-19 в дома престарелых, больницы и лаборатории.
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