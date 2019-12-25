Vertical Aerospace представит прототип модели осенью 2021 года.

В Великобритании появится летающее такси. Об этом сообщили изданию Bloomberg представители компании Vertical Aerospace из Бристоля.Производители обнародовали планы по изготовлению E-Taxi. Воздушная машина сможет совершить 76-км поездку за 30 минут. Для сравнения, на поезде данное расстояние можно преодолеть за час. Первый прототип модели появится к сентябрю 2021 года.

Самолет с нулевым уровнем вредных выбросов будет вмещать в себя до пяти человек, включая пилота. Максимальная скорость транспорта - 241 км в час. Таси будет питаться за счет литий-ионных батарей. Генеральный директор компании Михаэль Червенка заявил, что летающее такси решает проблему перегруженной дорожной инфраструктуры.

В Vertical Aerospace рассказали, что полет на воздушном такси будет дешевле, чем полет на вертолете.

В Германии испытали летающее такси.