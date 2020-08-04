CityAirbus будет возить пассажиров без водителя без необходимости стоять в пробках.

В Германии испытали летающее такси. Об этом сообщили журналисты из Travel and Leisure. Аппараты получили название CityAirbus. Этими машинами можно управлять дистанционно. Они функционируют при помощи электричества. Вместимость транспортного средства составляет четыре человека. При этом максимальная скорость движения составляет 120 километров в час, а максимальное расстояние поездки - 100 километров.

Создатели проекта заявили, что благодаря CityAirbus можно будет возить людей в крупных городах, избегая при этом автомобильных пробок. В условиях социального дистанцирования отказ от присутствия водителя является преимуществом данного вида транспортного средства. Работа самих машин, по заявлениям разработчиков, практически бесшумна.

Напомним, что свой первый полет летающее такси в ФРГ совершило в декабре 2019 года. Тогда машина успешно прошла испытания. На данный момент точной даты введения в работу CityAirbus нет.

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Видео: YT / eVTOL