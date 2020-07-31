Немецкий депутат призвал встать на защиту "Северного потока -2"

Депутат считает, что попытки немецких властей договориться с США по поводу санкций против газопровода, ведут к капитуляции суверенитета Германии и Европы.

Официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге по энергетике Штеффен Котре призвал встать на защиту "Северного потока -2". Об этом пишут "РИА Новости".

Котре уверен, что строительство "Северного потока -2" завершат. По его словам, Россия всегда находила пути, как справиться с трудностями. Однако, пока неизвестно, как своих коллег поддержит правительство ФРГ и ЕС. Пока канцлер и представители немецкой администрации не готовы принимать встречные меры.

Я считаю, что это капитуляция суверенитета, необходимо немедленно начать угрожать встречными мерами, к примеру, отказом от покупки американского СПГ, введением таможенных пошлин и различными санкциями. Можно подумать о том, чтобы принять санкции против инициаторов (США). - Штеффен Котре, официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии"

Напомним, что строительство "Северного потока -2" предполагает строительство двух ниток газопровода. Их мощность составит около 55 млрд кубометров газа в год. Трубы проложат от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта выступают США, которые продвигают свой сжиженный природный газ.

Ранее мы сообщили, что в России усилили контроль за иностранными инвестициями.

Видео: Youtube/U.S. Department of State