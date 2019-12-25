Закон подписал президент России Владимир Путин.

В России усилили контроль за иностранными инвестициями в российские компании из стратегических отраслей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Под стратегическими областями подразумеваются более 40 видов деятельности. Среди них разработка, производство, ремонт, продажа и утилизация военной техники, а также разработки в ядерной, космической, авиационной сферах и добыча полезных ископаемых. Сделки будут предварительно согласовываться. Кроме того, рассмотрение сделок по покупке акций компании зарубежным инвестором будут учитываться приобретенные им акции. Закон запрещает злоупотреблять акциями (долями) стратегических компаний.

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