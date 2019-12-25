PayPal объявила о смерти наличных денег. Об этом сообщает Fortune.
Большинство людей отдают предпочтение безналичным операциям и стараются отказаться от использования наличных денег и форм оплаты. Финансовый директор Джон Рейни подчеркнул, что темпы электронной коммерции ускорились на несколько лет за один квартал. Некоторые эксперты полагают, что люди отказались от наличных денег из-за риска заражения коронавирусом. Так в Китае уничтожили часть денег, которые были собраны в наиболее зараженных провинциях.
В среду, 29 июля, акции компании PayPal выросли на 5%. В четверг одна ценная бумага компании стоила 184,6 доллара.
Ранее мы сообщили, что под поверхностью Марса существует жизнь.
Видео: Youtube/The Telegraph
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