Под поверхностью Марса существует жизнь: исследование

Под поверхностью Марса существует жизнь. Об этом сообщает журнал Scientific Reports со ссылкой на астрофизика Димитра Атри из Нью-Йоркского университета в Абу-Даби.
Специалист считает, что искать живые организмы необходимо на глубине около двух метров. Пока есть данные, что на Марсе есть незначительное количество воды в форме рассолов, гидратированных минералов, полярных шапок и крупных отложений водяного льда в неглубокой подземной среде. Ученый предложил механизмы, с помощью которых жизнь могла сохраниться в подповерхностном слое. Так, например, у него есть гипотеза о том, что организмы, находящиеся в этих слоях, могут использовать энергию галактических космических лучей для своего метаболизма. Возможно, они подпитываются энергией за счет радионуклидов, присутствующих в марсианском реголите.
В ближайшее время на Марс отправят миссию "ЭкзоМарс". Специалисты с помощью бура длиной два метра отберут образцы глубинных пород.
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Видео: Youtube/Arab News
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