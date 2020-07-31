Под поверхностью Марса существует жизнь: исследование

Новое исследование Абу-Даби Димитра Атри показывает, что условия под поверхностью Красной планеты вполне могут подходить для жизни.

Под поверхностью Марса существует жизнь. Об этом сообщает журнал Scientific Reports со ссылкой на астрофизика Димитра Атри из Нью-Йоркского университета в Абу-Даби.

Специалист считает, что искать живые организмы необходимо на глубине около двух метров. Пока есть данные, что на Марсе есть незначительное количество воды в форме рассолов, гидратированных минералов, полярных шапок и крупных отложений водяного льда в неглубокой подземной среде. Ученый предложил механизмы, с помощью которых жизнь могла сохраниться в подповерхностном слое. Так, например, у него есть гипотеза о том, что организмы, находящиеся в этих слоях, могут использовать энергию галактических космических лучей для своего метаболизма. Возможно, они подпитываются энергией за счет радионуклидов, присутствующих в марсианском реголите.

В ближайшее время на Марс отправят миссию "ЭкзоМарс". Специалисты с помощью бура длиной два метра отберут образцы глубинных пород.

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Видео: Youtube/Arab News