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В России создали аналог "змеиного зрения"

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Особенность "змеиного зрения" позволяет охотиться в темноте или в холодных водоемах.

В России создали аналог "змеиного зрения". Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Центра компетенций НТИ "Сенсорика" на базе Национального исследовательского университета "МИЭТ" (НИУ МИЭТ).

Доцент кафедры квантовой физики и наноэлектроники НИУ МИЭТ Владимир Егоркин рассказал, что камеры смогут различать объекты в тумане, условиях запыленности и даже за непрозрачными преградами. Созданный детектор функционирует в спектральном диапазоне 0,9-1,7 микрон.

По словам разработчиков, новая технология позволит российским производителям конкурировать с мировыми лидерами в области разработки и создания ИК-фотоприемных матриц и изготавливать камеры наподобие XSW-640, FRA640x512-TE2 и ANDANTA.

Ранее мы сообщили, что Польша анонсировала выпуск собственных электрокаров. 

Видео: Youtube/AdMe.ru - Сайт о творчестве

 

Теги: змеи, камеры, наука, россия
Категории: Лента новостей, Новости России,

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