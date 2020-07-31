Речь идет о марке "Izera", запускающей производство с 2023 года.

Польша анонсировала выпуск собственных электрокаров. Об этом сообщает speedme.

Название марки происходит от Йизерских гор. Бренд основан в 2016 году. Представители компании рассказали, что привлекли к разработке электрокаров такие компании, как McLaren, Ferrari, Nissan и даже российский "КАМАЗ". Не исключено, что платформу для серийных автомобилей позаимствуют у Volkswagen – MEB.

Сообщается, что одного заряда хватит на 400 км пути, а сам электрокар будет разгоняться за 8 секунд. Остальные технические особенности будет не уточняются.

Ранее мы сообщили, что Индия начала проверять более 270 китайских приложений.

Видео: Youtube/Zachar OFF