В список попали приложения китайских компаний Alibaba, Xiaomi, AliExpress, интернет-производителя TencentZili и другие.

Индия начала проверять более 270 китайских приложений. Об этом сообщила газета The Economic Times.

Правительство проверит 271 китайское мобильное приложение на предмет нарушения ими интересов нацбезопасности и законов об обеспечении конфиденциальности пользователей. В случае, если приложения не пройдут проверку, индийские власти могут их заблокировать.

В понедельник было заблокировано 47 китайских мобильных приложений. По мнению индийских властей, они могут поставить под угрозу суверенитет, целостность и безопасность страны.

Ранее мы сообщили, что и.о. главы Дербентского района Дагестана обвини в мошенничестве в особо крупном размере.

Видео: Youtube/China Daily