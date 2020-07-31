Индия начала проверять более 270 китайских приложений. Об этом сообщила газета The Economic Times.
Правительство проверит 271 китайское мобильное приложение на предмет нарушения ими интересов нацбезопасности и законов об обеспечении конфиденциальности пользователей. В случае, если приложения не пройдут проверку, индийские власти могут их заблокировать.
В понедельник было заблокировано 47 китайских мобильных приложений. По мнению индийских властей, они могут поставить под угрозу суверенитет, целостность и безопасность страны.
Ранее мы сообщили, что и.о. главы Дербентского района Дагестана обвини в мошенничестве в особо крупном размере.
Видео: Youtube/China Daily
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