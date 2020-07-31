И.о. главы Дербентского района Дагестана обвини в мошенничестве в особо крупном размере

Возбуждено уголовное дело.

Исполняющего обязанности главы Дербентского района Дагестана обвини в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте Следственного Комитета РФ.

Следователи уверены, что в мае 2018 года подозреваемый организовал преступную группу. Злоумышленники проводили незаконную деятельность с земельными участками в Дербентском районе. Мошенники занимались изготовлением поддельных выписок из похозяйственных книг и поддельные постановления от имени глав поселения на свободные участки земли. Затем регистрировались права на участок и его продавали. За два года мошенникам удалось похитить более 500 участков стоимостью более 200 млн рублей.

Ранее мы сообщили, что генпрокуратура направляет в суд дело о размещении фото Гитлера на акции "Бессмертный полк".

Видео: Youtube/Дербентский Район Администрация