Генпрокуратура направляет в суд дело о размещении фото Гитлера на акции "Бессмертный полк"

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Верховный суд Республики Татарстан

Генпрокуратура России направляет в суд дело о размещении фото Гитлера на акции "Бессмертный полк". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

Инцидент произошел 4 мая. Речь идет о жители Казани Мухаммеде Эль-Аюби. Он разместил в сети фотографию Гитлера во время акции "Бессмертный полк онлайн". Полицейским удалось установить личность злоумышленника. Они приехали к нему с обысков, в ходе которого обнаружили растения конопли, общим весом в высушенном виде 73,7 грамм.

Мужчину будут судить по ст. 354.1 "Реабилитация нацизма" и ст. 228 УК РФ "Хранение наркотических средств в значительном размере".

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