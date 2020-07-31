Как правило, их не устраивали отели, скудный шведский стол и редкая уборка в номерах.

Российские туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на агента одной из турфим Елену Зуенко.

Путешественница Татьяна рассказала, как они с мужем прибыли в Аланью. Позднее выяснилось, что их везут в совершенно другой отель, а забронированная ими гостиница – закрыта. С подобной ситуация столкнулись еще несколько туристов. По словам отдыхающих, разницу в стоимости им возвращать не спешили.

Эксперт отметила, что далеко не все отели открылись после пандемии коронавируса. Многие из них посчитали невыгодным работать в условиях соблюдения санитарных норм. Кому-то пришлось снизить число отдыхающих на 20-30%. По этой причине и происходит овербукинг. Иными словами, количество забронированных мест превышает реальные.

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Видео: government.ru