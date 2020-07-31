Специалисты пришли к выводу, что у людей, которые не смеются в повседневной жизни, риск того, что впоследствии они не смогут сами себя обслуживать, возрастает в 1,4 раза.

В Японии зафиксировали связь между смехом и здоровьем в старости. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на руководителя группы, доцента Департамента профилактической медицины отдела медицинских наук и исследования университета Нагоя Кэндзи Такэти.

Исследование проводили в течение 3 лет. В них участвовали 14 233 добровольца в возрасте старше 65 лет. Перед учеными стояла задача, выявить связь частоты смеха и способность сохранить силы, чтобы самостоятельно за собой ухаживать. Пожилых людей разбили на четыре группы в зависимости от того, как часто они смеются.

Связь между смехом и здоровьем в старости была выявлена впервые. Кэндзи Такэути полагает, что причину подобной связи необходимо искать в повышении иммунитета.

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