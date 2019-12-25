Борис Джонсон прокомментировал произошедшее с Навальным

Глава правительства Британии заявил, что виновные в произошедшем должны понести ответственность.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал произошедшее с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Политик написал в собственном Twitter-аккаунте о том, что ситуация шокировала весь мир. Он добавил, что Лондон будет работать на международном уровне ради достижения справедливости в данном деле.

Соединенное Королевство выражает солидарность ему и его семье. Требуется полное и прозрачное расследование того, что случилось Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании

Британский политик подчеркнул, что виновные в произошедшем должны понести наказание. Ранее заявления об отравлении Алексея Навального прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока рано говорить о такой трактовке произошедшего с оппозиционером. Он заметил, что Москва заинтересована в установлении всех причин дела.

Напомним, что представитель США пригрозил России жесткими мерами, если специалистам удастся доказать умышленное отравление оппозиционера.

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