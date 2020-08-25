В США пес привел прохожего к попавшей в беду хозяйке

Домашний питомец привел на помощь человека, который помог подняться его 88-летней хозяйке.

Пес привел прохожего к попавшей в беду хозяйке и спас ее. Об этом сообщили журналисты портала KTLA. На камеру видеонаблюдения попала домашняя собака по кличке Сэнди, которая привела прохожего к пострадавшей хозяйке. Инцидент произошел в американском городе Глендейл, расположенном в штате Калифорния

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Известно, что 10 июля 88-летняя Гвендола Джонсон упала с крыльца и не смогла самостоятельно встать. Собака бросилась искать помощь у проходящего мимо сборщика мусора по имени Кирк Уайт. Мужчина понял по странному поведению животного, что произошло что-то плохое. Он подошел к дому, чтобы помочь пострадавшей американке.

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Видео: ktla.com