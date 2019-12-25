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Ведущий эпидемиолог Китая высоко оценил российскую вакцину от коронавируса
Сегодня, 12:52
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lesjasap

Ведущий эпидемиолог Китая высоко оценил российскую вакцину от коронавируса

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Чжун Наньшань поздравил РФ с регистрацией препарата от COVID-19.

Ведущий эпидемиолог Китая высоко оценил российскую вакцину от коронавируса. Об этом говорится в заявлении, опубликованном посольством России в КНР от 20 августа. Специалисты объяснили, что глава комиссии по борьбе с распространением COVID-19 Госкомитета по делам здравоохранения Чжун Наньшань поздравил Россию с завершением регистрации препарата.

Китайский академик дал высокую оценку вакцине, а также выразил уверенность в ее безопасности для пациентов.

Чжун Наньшань подчеркнул, что российская аденовирусная вакцина является безопасной, и выразил надежду на успешное завершение ее клинических испытаний

сообщение посольства России в Китае

Мексика заинтересована в получении российской вакцины от коронавируса.


 

Теги: вакцина, китай, чжун наньшань, эпидемиолог
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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