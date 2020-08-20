В МИД Мексики готовы купить у РФ препарат от COVID-19 после проведения третьей фазы исследований.

Мексика заинтересована в получении российской вакцины от коронавируса. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства страны Марсело Эбрард во время общения с послом России Виктором Коронелли. Министр подтвердил заинтересованность государства в получении препарата "Спутник V" от COVID-19.

Мы обсудили вакцину "Спутник V". Я выразил заинтересованность в проведении третьей фазы, чтобы вакцина как можно раньше появилась в Мексике Марсело Эбрард, глава МИД Мексики

Напомним, что 11 августа Россия представила первой в мире зарегистрированную вакцину против коронавируса. Препарат разработан специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России. Он прошел клинические испытания в июне и июле 2020 года.

Запатентована первая китайская вакцина от коронавируса.

Видео: kremlin.ru