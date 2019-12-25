Эпидемиолог спрогнозировал рост числа госпитализаций в Петербурге в третью волну

Специалист считает, что очереди из машин скорой помощи у больниц являются показателем неадекватности принимаемых мер.

Петербургский эпидемиолог НИУ ВШЭ Василий Власов в беседе с "Фонтанкой" спрогнозировал рост числа госпитализаций в третью волну пандемии коронавируса. Он считает, что ежедневно в больницы города будет попадать более двух тысяч человек – это в два раза больше, чем осенью.

Эксперт заявил, что очереди из машин скорой помощи у больниц являются показателем неадекватности принимаемых мер.

Те цифры, которые мы видим, по заболеваемости, мягко выражаясь, – не совсем соответствуют действительности. А если грубо, то это вранье. На них трудно опираться в оценках. Отметил Василий Власов

Специалист предполагает, что власти прекратили публиковать коронавирусную статистику, чтобы избежать паники. Одной из причин роста числа заболевших он назвал отступление от ограничений. Люди перестали носить маски, массово собирались на концертах и заражали друг друга.

У вас в Петербурге на выходных прошел какой-то невероятный концерт с тысячами слушателей. Туго заполнены местные и курортные пляжи. Это все, безусловно, двигает эпидемию. Считает эпидемиолог

Статистику по заболеваемости коронавирусом в Петербурге перестали публиковать в полном объеме после ПМЭФ. При этом массовые мероприятия в городе на Неве продолжаются. Сейчас в Северной столице проходит Евро-2020. На чемпионат съезжаются толпы болельщиков, в том числе иностранных. Чтобы остановить распространение коронавируса власти Петербурга ввели новые ограничения, которые начнут действовать уже с 17 июня.

Ранее эпидемиолог назвал возможные последствия принудительной вакцинации от КОВИД.

Фото: pixabay.com