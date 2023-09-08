Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма при составлении макропрогнозов

Глава кабмина РФ оценил ситуацию в экономике и санкционное давление.

Риски для отечественной экономической системы никуда не делись, поэтому аналитикам надо избегать чрезмерно оптимистичных прогнозов при планировании государственного бюджета. Соответствующее заявление в ходе совещания с коллегами из правительства сделал премьер-министр Михаил Мишустин. Он обсудил с чиновниками проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период в 2025 и 2026 годах.

Конечно, риски никуда не делись, и, двигаясь дальше в рамках бюджетного процесса, нужно учитывать все накопленные ранее дисбалансы, в том числе вызовы в мировой экономике. Они могут оказать влияние на наши государственные финансы. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Председатель кабинета министров подчеркнул, что для страны важно придерживаться прагматического подхода, а также избегать чрезмерно оптимистичных прогнозов при формировании основных характеристик и одобрения расходных обязательств.

Мишустин заявил, что за семь месяцев рост ВВП превысил 2%.

Фото и видео: Правительство России