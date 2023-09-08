Мишустин заявил, что за семь месяцев рост ВВП превысил 2%

Глава кабмина РФ рассказал об экономическом прогнозе.

Российский экономический рост закрепился, о чем говорят показатели ВВП. Соответствующее заявление преде коллегами на заседании кабинета министров сделал председатель Михаил Мишустин. Чиновник провел мероприятие, посвященное обсуждению проекта федерального бюджета на следующие три года. Он уточнил, что за первые семь месяцев текущего года показатель ВВП показал рост более чем на два процента.

С III квартала 2023 года в России наметился экономический рост, мы видим, что он закрепился. По оценке Минэкономразвития, в июле в годовом выражении ВВП превысил уровень 2022 года на 5%, а уровень двухлетней давности - почти на 1%. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин: нефтегазовые доходы РФ выросли на 50%, несмотря на санкции против ТЭК России.

Фото и видео: Правительство России