Попытка стран коллективного Запада ограничить экспорт энергетических носителей из России привела к росту нефтегазовых доходов отечественного бюджета почти на 50%. Соответствующее заявление преде коллегами на заседании кабинета министров сделал председатель Михаил Мишустин.
Попытка ограничить энергетический экспорт привела к закономерному росту нефтегазовых доходов нашего бюджета - почти наполовину.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Правительство завершает подготовку бюджета на 2024 год и плановый период.
Фото и видео: Правительство России
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