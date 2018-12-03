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Мишустин: нефтегазовые доходы РФ выросли на 50%, несмотря на санкции против ТЭК России

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Глава кабмина рассказал об экономических показателях страны.

Попытка стран коллективного Запада ограничить экспорт энергетических носителей из России привела к росту нефтегазовых доходов отечественного бюджета почти на 50%. Соответствующее заявление преде коллегами на заседании кабинета министров сделал председатель Михаил Мишустин. 

Попытка ограничить энергетический экспорт привела к закономерному росту нефтегазовых доходов нашего бюджета - почти наполовину.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Правительство завершает подготовку бюджета на 2024 год и плановый период.

Фото и видео: Правительство России

Теги: михаил мишустин, нефтегазовые доходы, санкции, тэк, экономика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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