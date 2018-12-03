Глава кабмина рассказал об экономических показателях страны.

Попытка стран коллективного Запада ограничить экспорт энергетических носителей из России привела к росту нефтегазовых доходов отечественного бюджета почти на 50%. Соответствующее заявление преде коллегами на заседании кабинета министров сделал председатель Михаил Мишустин.

Попытка ограничить энергетический экспорт привела к закономерному росту нефтегазовых доходов нашего бюджета - почти наполовину. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Правительство завершает подготовку бюджета на 2024 год и плановый период.

Фото и видео: Правительство России