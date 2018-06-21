Михаил Мишустин рассказал о работе по исполнению соцобязательств государства.

Российское правительство завершает подготовку бюджета на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов, в настоящее время документ направлен в первую очередь на исполнение социальных обязательств перед людьми. Соответствующее заявление преде коллегами на заседании кабинета министров сделал председатель Михаил Мишустин. Чиновник уточнил, что по результатам августа 2023 года федеральный бюджет исполнен с профицитом.

Направлен на решение самых важных и масштабных задач развития страны. Прежде всего - это исполнение в полном объеме перед людьми социальных обязательств, о которых говорит президент, и поддержку положительных изменений в экономике. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Эксперт подчеркнул, что устойчивый курс на положительные изменения позволяет рассчитывать на исполнение федерального бюджета в текущем году с дефицитом на уровне первоначального прогноза в два процента ВВП.

Мишустин заявил, что более чем две трети россиян предпочитают товары и услуги России.

Фото и видео: Правительство России