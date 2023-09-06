Мишустин заявил, что более чем две трети россиян предпочитают товары и услуги России

Премьер-министр страны заслушал доклад главы "Роскачества".

Более чем две трети российских потребителей отдают предпочтение отечественным товарам и услугам. Соответствующее заявление председатель правительства страны Михаил Мишустин сделал в ходе рабочей встречи с руководителем компании "Российская система качества" Максимом Протасовым. Чиновник считает, что граждане должны получать объективную информацию о продуктах, услугах и товарах, чтобы быть уверенными в их высоком качестве.

Это очень неплохо. Повышение качества отечественных товаров и услуг напрямую влияет на конкурентоспособность нашей экономики. И по поручению мы сейчас ведем активную работу по снижению административной нагрузки. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Эксперт полагает, что предприниматели, работающие в сфере производства, промышленности, должны заниматься в первую очередь делом. Для них следует обеспечить удоство и необременительность процессов, связанных с контролем.

Уровень доверия россиян к качеству отечественных продуктов превысил 90%.

Фото и видео: Правительство России