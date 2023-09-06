Уровень доверия россиян к качеству отечественных продуктов превысил 90%

Максим Протасов рассказал о статистике "Роскачества".

Уровень доверия граждан страны к качеству отечественных продовольственных товаров составляет 91%. Речь идет о рекордном показателе за последние годы. Соответствующее заявление в ходе рабочей встречи с председателем российского правительства Михаилом Мишустиным сделал руководитель АНО "Российская система качества" Максим Протасов.

Если говорить о цифрах, которым точно можно радоваться. Это рекордный показатель за последние годы. Нам, конечно, хочется делать все, чтобы и по другим товарным категориям цифры доверия двигались к этим показателям. Максим Протасов, глава "Роскачества"

Приветствуя руководителя Роскачества, премьер-министр отметил, что более чем две трети потребителей отдают предпочтение российским товарам, "это очень неплохо". По его словам, люди должны получать объективную информацию о продуктах, товарах и услугах, быть уверенными в их высоком качестве.

Кабмин определит задачи развития малого бизнеса до 2030 года.

Фото и видео: Правительство России