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Кабмин определит задачи развития малого бизнеса до 2030 года

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Михаил Мишустин провел профильную стратегическую сессию.

Российский председатель правительства Михаил Мишустин считает необходимым выработать ключевые задачи развития малого и среднего предпринимательства в стране на ближайшие годы для того, чтобы его вклад в экономическую систему  увеличивался. оответствующее заявление чиновник сделал  в рамках выступления на стратегической сессии по развитию МСП. В настоящее время минэкономразвития разрабатывается дополнительный пакет мер поддержки отрасли.

Предлагаю сегодня определить ключевые задачи развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года...Сейчас нужно двигаться дальше, эта сфера обладает потенциалом для качественного роста, прежде всего в качестве вклада в валовой внутренний продукт.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин отметил хорошую динамику в развитии малого и среднего бизнеса.

Фото и видео: Правительство России

Теги: бизнес, кабмин, малый бизнес, михаил мишустин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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