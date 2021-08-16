Кабмин определит задачи развития малого бизнеса до 2030 года

Михаил Мишустин провел профильную стратегическую сессию.

Российский председатель правительства Михаил Мишустин считает необходимым выработать ключевые задачи развития малого и среднего предпринимательства в стране на ближайшие годы для того, чтобы его вклад в экономическую систему увеличивался. оответствующее заявление чиновник сделал в рамках выступления на стратегической сессии по развитию МСП. В настоящее время минэкономразвития разрабатывается дополнительный пакет мер поддержки отрасли.

Предлагаю сегодня определить ключевые задачи развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года...Сейчас нужно двигаться дальше, эта сфера обладает потенциалом для качественного роста, прежде всего в качестве вклада в валовой внутренний продукт. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин отметил хорошую динамику в развитии малого и среднего бизнеса.

Фото и видео: Правительство России