Мишустин отметил хорошую динамику в развитии малого и среднего бизнеса

Глава кабмина РФ рассказал о работе по улучшению условий для бизнеса.

Малое и среднее предпринимательство в России развивается хорошими темпами, а сейчас на территории страны действует уже около шести миллионов таких предприятий. Соответствующее заявление в рамках выступления на стратегической сессии по развитию МСП сделал председатель российского правительства Михаил Мишустин. Чиновник заметил, что показатель выше, чем фиксировался на начало 2-21 года, когда экономика только начинала восстанавливаться после пандемии коронавирусной инфекции. Он добавил, что в отрасли работает порядка 30 миллионов человек.

Это сектор, где инициативные люди открывают свое дело, и он решает очень значимые для государства задачи. Среди них - создание новых рабочих мест, формирование комфортной среды жизни граждан за счет всевозможных сервисов. И именно в малом бизнесе многие инновации получают практическое применение и свое воплощение в качественных товарах, услугах. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Эксперт добавил, что кабинет министров реализует специальный национальный проект, который призван упростить процедуры и создать комплексную систему акселерации для роста отечественных компаний. Чиновники разработали структуру поддержки, центры "Мой бизнес", технопарки, отдельный институт развития, профильный банк, специализированную цифровую платформу.Дополнительно эксперты смогли усилить стимулы для наращивания спроса за счет закупок государственных компаний и продвижения товаров на маркетплейсах.

Правительство продолжит выдавать льготные кредиты организациям, занимающимся ремонтом и строительством дорог.

Фото и видео: Правительство России