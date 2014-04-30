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Правительство продолжит выдавать льготные кредиты организациям, занимающимся ремонтом и строительством дорог

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Данное решение обеспечит своевременное финансирование важных инфраструктурных проектов.

Правительство России продолжит выдавать льготные кредиты организациям, занимающимся ремонтом и строительством дорог. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, данное решение обеспечит своевременное финансирование важных инфраструктурных проектов, а также поддержит подрядные организации, которые работают в сфере дорожного хозяйства. В ближайшие четыре года на эти цели планируют направить почти 700 рублей.

Ранее Мишустин заявил, что в России успешно завершилась приемная кампания в вузы страны.

Видео: Правительство России

Теги: льготные кредиты, михаил мишустин, правительство россии, премьер-министр россии, ремонт дорог
Категории: Лента новостей, Новости России,

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