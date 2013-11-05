Мишустин: в России успешно завершилась приемная кампания в вузы страны

Премьер-министр напомнил, что в этом году была упрощена процедура поступления.

В России успешно завершилась приемная кампания в вузы страны. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По словам главы правительства, в 2023 году количество бюджетных мест увеличили на 8,2 тыс. и составило 630 тысяч. Он подчеркнул, что из них 37 тысяч бюджетных мест были в новых регионах страны. Мишустин добавил, что в этом году была упрощена процедура поступления, так как абитуриенты могли подавать заявление в электронном виде через госуслуги в более чем 1 тыс. вузов.

Хочу сказать, что сам ознакомился с такими возможностями, когда мы посещали Дальневосточный университет. Я поговорил с ребятами, с абитуриентами. Очень удобно, и все работает достаточно четко, аккуратно и без сбоев. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее мы сообщали, что кабмин предложил упростить строительство портовых терминалов для удобрений.

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