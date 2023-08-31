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Кабмин предложил упростить строительство портовых терминалов для удобрений

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Михаил Мишустин рассказал о транспортировке минеральных удобрений по воде.

Российское правительство  подготовило поправки в Водный кодекс страны, которые упростят строительство морских портовых терминалов для удобрений. Соответствующее заявление председатель кабинета министров Михаил Мишустин сделал в ходе выступления на оперативном заседании с коллегами. Чиновник пояснил, что важно каждый год обеспечивать перевозку порядка  шести миллионов тонн минеральных удобрений. Однако с введением санкций против Москве перекрыли доступ к портовой инфраструктуре за рубежом, "что крайне затрудняет транспортную логистику".

Правительство подготовило поправки в Водный кодекс, которые снимают ограничения на строительство соответствующих специализированных терминалов в непосредственной близости от береговой линии.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Эксперт подчеркнул, что для страны важным остается тот момент, чтобы вся проектная документация новых хранилищ проходила в том числе и обязательную экологическую экспертизу.

Кабмин выделит еще более 30 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников.

Фото и видео: Правительство России

Теги: водный кодекс, кабмин, михаил мишустин, удобрения
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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