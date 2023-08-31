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Кабмин выделит еще более 30 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников

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Михаил Мишустин рассказал о поддержке сотрудников госучреждений.

Российский кабинет министров  выделит дополнительно более 30 миллиардов рублей на повышение зарплат сотрудников бюджетной сферы, работникам государственных учреждений. Соответствующей информацией на оперативном заседании правительства сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Чиновник пояснил, что говорит об улучшении финансирования педагогов, медиков, ученых и деятелей культуры.

С начала года фонд оплаты труда для бюджетников, которые подпадают под действие майских указов, был уже увеличен, а сегодня мы рассмотрим блок вопросов, касающихся дополнительного выделения для отдельных категорий граждан свыше 30 млрд рублей.

Михаил Мишустин, премтер-министр РФ

Мишустин назвал первый полет импортозамещенного SJ-100 важнейшим событием.

Фото и видео: Правительство России

Теги: бюджетники, кабмин, михаил мишустин, субсидии
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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