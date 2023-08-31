Кабмин выделит еще более 30 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников

Российский кабинет министров выделит дополнительно более 30 миллиардов рублей на повышение зарплат сотрудников бюджетной сферы, работникам государственных учреждений. Соответствующей информацией на оперативном заседании правительства сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Чиновник пояснил, что говорит об улучшении финансирования педагогов, медиков, ученых и деятелей культуры.
С начала года фонд оплаты труда для бюджетников, которые подпадают под действие майских указов, был уже увеличен, а сегодня мы рассмотрим блок вопросов, касающихся дополнительного выделения для отдельных категорий граждан свыше 30 млрд рублей.
Михаил Мишустин, премтер-министр РФ
Мишустин назвал первый полет импортозамещенного SJ-100 важнейшим событием.
Фото и видео: Правительство России
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