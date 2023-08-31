Кабмин выделит еще более 30 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников

Михаил Мишустин рассказал о поддержке сотрудников госучреждений.

Российский кабинет министров выделит дополнительно более 30 миллиардов рублей на повышение зарплат сотрудников бюджетной сферы, работникам государственных учреждений. Соответствующей информацией на оперативном заседании правительства сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Чиновник пояснил, что говорит об улучшении финансирования педагогов, медиков, ученых и деятелей культуры.

С начала года фонд оплаты труда для бюджетников, которые подпадают под действие майских указов, был уже увеличен, а сегодня мы рассмотрим блок вопросов, касающихся дополнительного выделения для отдельных категорий граждан свыше 30 млрд рублей. Михаил Мишустин, премтер-министр РФ

Мишустин назвал первый полет импортозамещенного SJ-100 важнейшим событием.

Фото и видео: Правительство России