Мишустин назвал первый полет импортозамещенного SJ-100 важнейшим событием

Глава кабмина РФ рассказал об успехах специалистов в авиастроении.

Российский премьер-министр Мишустин назвал первый полет импортозамещенного самолета гражданской авиации SJ-100 важнейшим событием для страны. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления на оперативном заседании кабинета министров. Он добавил, что таков результат слаженных действий отечественных конструкторов, инженеров, рабочих, летчиков-испытателей. По словам спикера, все эти специалисты смогли воплотить передовые инициативы и разработки в жизнь.

На днях произошло важнейшее событие - первый полет совершил самолет SJ, оснащенный отечественными системами и механизмами. Его узлы и компоненты полностью произведены в России, поэтому в эксплуатации и обслуживании не зависят от зарубежных поставок. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Кабмин подготовил новые меры поддержки авиационной отрасли.

Фото и видео: Правительство России