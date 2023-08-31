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Мишустин назвал первый полет импортозамещенного SJ-100 важнейшим событием

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Глава кабмина РФ рассказал об успехах специалистов в авиастроении.

Российский премьер-министр Мишустин назвал первый полет импортозамещенного самолета гражданской авиации SJ-100 важнейшим событием для страны. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления на оперативном заседании кабинета министров. Он добавил, что таков результат слаженных действий отечественных конструкторов, инженеров, рабочих, летчиков-испытателей. По словам спикера, все эти специалисты смогли воплотить передовые инициативы и разработки в жизнь.

На днях произошло важнейшее событие - первый полет совершил самолет SJ, оснащенный отечественными системами и механизмами. Его узлы и компоненты полностью произведены в России, поэтому в эксплуатации и обслуживании не зависят от зарубежных поставок.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Кабмин подготовил новые меры поддержки авиационной отрасли.

Фото и видео: Правительство России

Теги: sj-100, гражданская авиация, импортозамещение, кабмин, михаил мишустин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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