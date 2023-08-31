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Кабмин подготовил новые меры поддержки авиационной отрасли

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Михаил Мишустин рассказал о планах развития отрасли.

Российское правительство подготовило пакет дополнительных мер помощи отечественной авиационной отрасли. Соответствующее заявление в ходе выступления на оперативном заседании кабинета министров сделал премьер страны Михаил Мишустин. Чиновник заметил, что власти заинтересованы в расширении производства перспективных среднемагистральных гражданских лайнеров МС-21. Для этого требуется изменить правила предоставления государственных субсидий из федерального бюджета. Дополнительно принято решение о продлении на 2023 год программы субсидирования процентных ставок по кредитам для покупки отечественной авиационной техники. Власти упростят процесс формирование резерва комплектующих и оборудования, а также оформление частичной компенсации денежнвх затрат авиакомпаний на обслуживание своего воздушного парка.

Рассчитываем, что такие меры позволят ускорить модернизацию отечественного авиационного комплекса и помогут развитию смежных отраслей.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин поручил расширять сеть придорожных сервисов для автотуристов.

Фото и видео: Правительство России

Теги: авиация, кабмин, михаил мишустин, мс-21
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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